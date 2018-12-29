Antalya merkezli usulsüz sağlık raporu operasyonu

Antalya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda usulsüz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve bu raporlarla devlet kurumlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 17 şüpheli yakalandı.

Antalya polisi sağlık sektöründe sahte veya usulsüz sağlık kurulu raporlarının düzenlendiği, bazı şahısların üçüncü kişiler aracılığı ile kendilerine ve sağlık raporu alan kişilere menfaat sağladıkları ve bu şekilde devlet kurumlarının zarara uğratıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine düğmeye bastı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık 8 ay süren çalışma neticesinde soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin rapor alımı sürecinde, engelli raporlarının derecesini yükseltmek için gerçekte var olmayan özellikle şeker, tansiyon veya kolesterol hastalıklarına ilişkin olarak ilaç raporları düzenletildiği, hiç engeli olmayan kişileri sahte evraklarla engelli gibi gösterdikleri ve bu şekilde asıl engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV indirimli araç alım satımı, ücretsiz taşıma kartı veya erken emeklilik haklarından faydalandırma gibi konularda devlet kurumlarının zarara uğratıldığı yönünde bulgular elde edildi. İki gün önce Antalya, Ankara, Burdur, Diyarbakır, Konya ve Şanlıurfa illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile 17 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından tahkikat sonrası adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA