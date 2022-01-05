Antalya Muratpaşa'da cinayet! Boğduğu kadının cansız bedenini sandığa koyup sakladı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde V.E. isimli kişi, Saadet Tutkanç'ı boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini sandığa koyduğunu itiraf etti.
Alınan bilgilere göre Malatya'da V.E. isimli kişi emniyete gelerek cinayet işlediğini itiraf etti. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 17 Aralık 2021 günü , 57 yaşındaki Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucunda elleriyle boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini de evdeki sandığın içine koyduğunu itiraf etti.
SANDIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bunun üzerine Malatya'daki ekiplerin iletişime geçtiği Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde arama yapan ekipler Tutkanç'ın cansız bedenini sandıkta buldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.
ŞÜHPELİ ANTALYA'YA GÖTÜRÜLECEK
Gözaltına alınan şüpheli V.E'nin Antalya'ya getirileceği öğrenildi.