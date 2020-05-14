On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başladı. Bu mübarek ayı Müslümanlar sahura kalkarak, oruç tutarak ve çeşitli ibadetlerle idrak edecek. Bu ayda da namazlarını aksatmak istemeyen Antalyalılar internet arama motorlarında Antalya namaz vakitleri 14 Mayıs 2020| Antalya ezan saatleri konusunu araştırıyor. Bizlerde sizlere namaz saatleri konusunda bilgilendireceğiz. İşte detaylar...

RAMAZAN AYI NEDİR?

Dünyada bir milyardan fazla Müslüman kutsal Ramazan ayını kutlamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ilan edildiği ay olan Ramazan, insanlara öğretileri ile bu ay boyunca rehberlik eder. Ay takviminin esas alınması nedeniyle Ramazan ayı her yıl bir önceki yıla göre 11 gün daha erken başlar. Ramazan ayı, gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmayı ve dua etmeyi gerektirir. Ramazan ayına uymak, İslam’daki beş zorunluluktan birini teşkil eder. Birine kendi kendini kontrol etmeyi öğretmeyi amaçlar ve aynı zamanda maddi imkanları yetersiz olanların durumuna ilişkin bir iç görü sağlar

Üç ayların üçüncüsü ise Ramazan ayıdır. Hadis-i şerifte;(Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır) buyruldu.

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ 14 MAYIS 2020| ANTALYA EZAN SAATLERİ

Antalya namaz vakitleri diyanettin resmi internet sitesinden alıntılanmaktadır. Diyanet'e ait iftar vakitleri, sahur saatleri, öğle, akşam, yatsı namaz saatlerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

İmsak: Antalya için sahur vakti yani sabah namazı saatini belirtir.

Güneş: Antalya için sabah namazının bittiği vakittir. Güneş doğduktan sonra ortalama 45-50 dakika içinde namaz kılmak mekruhtur.

Öğle: Antalya için öğle namazı saatini belirtir.

İkindi: Antalya için ikindi namazı vaktinin başladığı saattir.

Akşam: Antalya için akşam namazı vaktidir. İftar vakti akşam namazı saatidir.

Yatsı: Antalya için yatsı namazı saatidir.

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Antalya Cuma Namazı: Cuma namazı vakitleri öğle namazı vakti ile aynı zamanda girer.

Antalya Bayram Namazı: Kurban ve ramazan bayramı namazı vakitleri, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra başlar.

HANİ NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Sabah Namazı 4 Rekat'tır - 2'si sünnet, 2'si farz.

Öğle Namazı: 10 Rekat'tır - İlk 4 Rekat sünnet, 4 Rekat farz, 2 Rekat son sünet.

İkindi Namazı: 8 Rekat'tır - 4 Rekat sünnet, 4 Rekat farzdır

Akşam Namazı: 5 Rekat'tır - İlk 3 Rekat farz, - 2 Rekat sünnet'tir

Yatsı Namazı: 13 Rekat'tır - İlk 4 Rekat sünnet, 4 Rekat farz, 2 Rekat son sünnet ve 3 Rekat vitr vacip namazıdır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı günü günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramının Arefe günü 23 Mayıs Cumartesi olurken, bayramın birinci günü 24 Mayıs Pazar, ikinci günü 25 Mayıs Pazartesi, üçüncü günü ise 26 Mayıs Salı günü olarak açıklandı.

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

- Oruç tutmak

- Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

- Kur'an okumak

- Namazları cemaatle kılmak

- Sahur yapmak

- İftar ettirmek

-Kadir Gecesini aramak

- Sabretmek

-İhsan ve ikramda bulunmak

- Tövbe etmek

-Cenneti istemek

-Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

- Ramazan umresi yapmak

- Açları doyurmak

RAMAZAN'DA GÜN GÜN KILINACAK NAMAZLAR

1. Gece: Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir.

— Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır.

— Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

— Gelecek yıla kadar fakirlikten emin kılınır.

2. Gece: Ramazan ayının ikinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse bir FATİHA SURESİ ile 4 er kere FELAK ve NAS SURELERİNİ okumak suretiyle 2 rekat namaz kılsa, o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez.İmansız kalmak tehlikesinden emin olur.Ahirette de iki iyilik bulur.