Antalya Open'da şampiyon Lorenzo Sonego

ATP finalinde ilk kez boy gösteren iki tenisçiyi karşı karşıya getiren Turkish Airlines Antalya Open finalinde, Miomir Kecmanovic karşısında setlerde geriden gelerek (5)6-7, 7-6(5), 6-1'lik setlerle kazanan Lorenzo Sonego, kariyerinin ilk ATP şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Palazzo Golf Resort ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open tekler finalinde Lorenzo Sonego ile Miomir Kecmanovic karşılaştı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan final maçında oyuncular ilk iki set tie-break'ler neticesinde paylaşırken hiç servis kırma yaşanmadı. İlk iki setteki servis performansını karar setinde de koruyan isim ise Lorenzo Sonego oldu. İtalyan tenisçi üçüncü sette Kecmanovic'in servisini iki kez kırmayı başarırken 25 ace ürettiği karşılaşmayı 2 saat 49 dakikada noktaladı.

Antalya öncesinde kariyerinde ATP seviyesinde çeyrek finalden ilerisini göremeyen 24 yaşındaki Sonego, seribaşı olmadığı Turkish Airlines Antalya Open'da finale gelene kadar sırasıyla 8 numaralı seribaşı Joao Sousa, Prajnesh Gunneswaran, 2 numaralı seribaşı Adrian Mannarino ve 4 numaralı Pablo Carreno Busta'yı mağlup etmeyi başardı. Kariyerinin ilk ATP şampiyonluğuna ulaştığı Turkish Airlines Antalya Open'da 76 bin Euro'luk para ödülünün de sahibi olan Lorenzo Sonego, aynı zamanda kazandığı 250 puanla dünya sıralamasında 29 sıra birden yükselerek 46'ncı basamağa yerleşti.

Turkish Airlines Antalya Open'ın ilk yılı olan 2017'de şampiyonluğa ulaşan Yuichi Sugita da ATP seviyesindeki kupasını kaldırmıştı.

"SIRADA WIMBLEDON VAR"

Ödül töreni sonrası şampiyonluğuna dair görüşlerini aktaran Lorenzo Sonego, "Çok mutluyum. Çimde oynamayı çok seviyorum. Şimdi sırada Wimbledon var. Rakibim Kecmanovic ile çok yakın arkadaşız. O da bugün harika bir mücadele sergiledi. Umarım Wimbledon'da da aynı başarıyı gösteririz." dedi. Organizasyonun kalitesinin üst düzey olduğunu belirten Sonego, "Harika bir kent. Hava hafta boyunca sıcaktı ancak tenisçiler olarak bununla da baş etmeliyiz. Buradan başta antrenörüm olmak üzere bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Lorenzo Sonego'nun kupa ve ödülünü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş verdi. Turnuvada finalist Miomir Kecmanovic'in kupasını ve ödülünü ise Kaya Holding Başkan Yardımcısı Doruk Kaya ile Türk Hava Yolları Antalya Satış ve Pazarlama Müdürü Mehmet Murat Gürçay takdim etti.

Ayrıca Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ATP Turu Süpervizörü Carlos Sanches'e; Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da turnuva hakemi Franck Sabatier'e organizasyona katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Turnuva Direktörü Miraç Namlı'ya ise plaketini Kaya Holding Pazarlama ve Genişleme Başkan Yardımcısı Sami Türkay verirken maçın kule hakemi Mohamed Lahyani de günün anısına plaketini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'tan aldı.

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DHA