Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı

Antalya OSB Teknik Koleji'nde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başladı. Yeni dönemin ilk ders zilini, Antalya OSB VE ATSO Başkanı Ali Bahar çaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı

Antalya OSB Teknik Koleji'nde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başladı. Yeni dönemin ilk ders zilini, Antalya OSB VE ATSO Başkanı Ali Bahar çaldı.

Antalya OSB Teknik Koleji'nde çalan ilk ders zili ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başladı. Okul bahçesinde düzenlenen yeni öğretim yılı açılış törenine Antalya OSB ve ATSO Başkanı Ali Bahar, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD), Genç Organize Sanayi Derneği (GOSD), Antalya OSB Eğitim Komisyonu üyeleri, Antalya OSB Müteşebbis Heyet ile Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrenci velileri ve Bölge sanayicileri katıldı.

Başkandan iş garantisi

Öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bu sene okula yeni kayıt olan öğrenciler ile birlikte 9, 10 ve 11'nci sınıflara eğitim verildiğini hatırlatarak, "Üçüncü kalp kapakçığımız da geldi. Yani üçüncü dönem öğrencilerimizde artık aramızdalar. Gelecek sene son kapakçık ile bunu tamamlayacağız. Seneye burası kocaman bir kalp olacak burası. Bu sene başvuru rekoru kırıldı. 282 kişilik kontenjan için iki bine yakın başvuru aldık. Tüm sanayicilerimiz nitelikli iş gücü bulamama sorunu yaşıyor. Diğer yandan da üniversite mezunu gençlerimiz iş arıyor. Fakat biz teknik kolejimizde eğitim gören öğrencilerimizi, buradan nitelikli bir şekilde mezun edeceğiz ve onların hiçbir zaman iş arama gibi bir sorunu olmayacak. Öğrenci kardeşlerimiz üniversiteye gitmek istemezler ise hepsinin işi hazır" dedi.

Destekleyenlere plaket

Konuşmasının ardından Antalya OSB Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli, Komisyon Üyeleri Fatin Tapcı, Aydın Topuz, Ömer Bacanak, Bölge Müdürü İlhan Metin, Korkuteli OSB Başkanı Osman Bahçe, OSİAD Başkanı Erdal Kılıç, GOSD Başkanı Nazlı Can Delibaş, okul yönetimi ve bölge sanayicilerini sahneye davet eden Başkan Ali Bahar, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini birlikte çaldı. Tören, 2022-2023 eğitim döneminde Antalya OSB Teknik Koleji'ne maddi destekte bulunan Bölge sanayicilerine plaket takdimi ile sona erdi.

Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı

Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı

Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı

Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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