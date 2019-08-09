Antalya polisinden sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik uygulama

Antalya polisi, sokakta çalıştırılıp dilendirilen çocuklara yönelik uygulama yaptı. 38 çocuk yapılan incelemenin ardından ailelerine ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edildi.

Antalya'da aileleri tarafından ihmal edilen ve özellikle kavşaklar, parklar gibi kamuya açık kentsel mekanlarda, kişilerin araç camını silerek yada insanları taciz ederek para vermeye zorlayan, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapan ya da dilenen 18 yaş altı çocuklara yönelik çalışma yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden oluşturulan ekiplerin bir hafta süren uygulaması sonunda 9 dilenci, 8 midye satıcısı, 4 mendil satıcısı, 2 çiçek satıcısı, 15 su, meyve, ceviz vb. satıcı olmak üzere toplam 38 çocuk tespit edildi. Çocuklardan 33'ü ailesine, 5'i Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edildi. Yapılan araştırmada tespit edilen ve ailesine teslim edilen çocuklardan 15" inin, yurda teslim edilen çocuklardan ise 2" sinin yıl içerisinde değişik tarihlerde aynı eylemi yaptıkları anlaşıldı.

Ayrıca 44 şahıs incelenirken herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Satıcı ve dilencilik yaptığı tespit edilen 18 yaşından büyük olan 15 şahsa Kabahatlar Kanununu 32. Maddesine göre 4.800 TL idari para cezası verildi.

Kaynak: İHA