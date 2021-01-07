Antalya Serik'te korona alarmı! 15 ev karantinaya alındı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi için karantina ilçe, köy, mahalle ve hane bazlı karantina işlemleri uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Serik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle Haskızılören Mahallesi Çürük mevkisindeki 15 evin karantinaya alınmasına karar verdi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı. Mahalle muhtarı Eyüp Beşbaş, birkaç kişide Kovid-19 belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldığını söyledi.

FİLYASYON EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Testlerin sonucunda pozitif vakaların belirlendiğini aktaran Beşbaş, filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.