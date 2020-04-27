Antalya Ticaret Borsası üyelerine ’Nefes’ aldıracak

Antalya Ticaret Borsası (ATB), korona virüs nedeniyle ekonomik darboğaza giren üyelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde uygulamaya konan Nefes Kredisi'ni kullanıma sundu.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, korona virüs nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıdan tüm sektörler gibi tarım sektörünün de nasibini aldığını belirterek, Borsa üyelerinin finansmana erişimde sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Ekonomik darboğazda olan üyelerini biraz olsun rahatlatmak için Nefes Kredisi'ni devreye koyduklarını kaydeden Çandır, cirosu 25 milyonun altında olan küçük işletmelerin Borsa'dan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabileceğini bildirdi. Çandır, "Üyelerimiz üyelik belgesini Borsamıza gelmeden online olarak alabilirler" dedi.

Ödemeler seneye

Çandır, kredinin 2020'de ana para ve faiz ödemesinin bulunmadığını, geri ödemenin önümüzdeki yıl 12 eşit taksitle yapılacağını duyurdu. Nefes Kredisi'nin yıllık faizinin 7.5 oranında belirlendiğini kaydeden Çandır, üyelerin 50 bin ila 100 bin TL arasında kredi kullanabileceğini bildirdi. Kredinin yüzde 80'inin Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında olacağını söyleyen Çandır, Nefes Kredisi'nin devreye konmasında büyük emeği bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Çandır, "TOBB ve 365 oda borsa tüm kaynaklarını Nefes Kredisi'ne aktardı. Üyelere kısa sürede bankaların da sağlayacağı kaynakla 6 milyar TL'nin üzerinde kredi sağlanacak" dedi.

Yaşanan ekonomik sıkıntıda Borsa olarak üyelerinin yanında olduklarını vurgulayan Çandır, KOBİ'lerin ekonominin lokomotifi olduğunu belirtti. Çandır, küçük işletmelerin ayakta kalmasının önemini vurgulayarak, "Bu zorlu dönemi birlikte atlatacağız" dedi.

Kaynak: İHA