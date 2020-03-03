Antalya trafiği helikopter ve drone ile denetlendi. Uygulamada 13 sürücüye toplam 3 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince Antalya-Serik- Manavgat- Alanya Karayolu Helikopter ile Antalya- Burdur Karayolu ise drone ile denetlendi.

Yapılan helikopter denetiminde seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan 3, emniyet kemeri takmamaktan 2 sürücüye ve drone denetiminde de kırmızı ışık ihlalinden 8 sürücü olmak üzere toplam 13 sürücüye 3 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA