Antalya turizminde yeni 'gün' rekoru

ANTALYA'ya, 13 Temmuz Cumartesi günü, hava yoluyla 95 bin 5 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların "gün" rekoru kırıldı.

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyada en çok turistin ağırlandığı 3'üncü kent konumundaki Antalya'da, 2019'un ilk aylarından bu yana kırılan rekorlara yenisi eklendi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılan kentte, bu yıl sonuna kadar toplam 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

TÜM ZAMANLARIN "GÜN" REKORU

Antalya turizminde, 13 Temmuz'da yeni rekor kırıldı. Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen 95 bin 5 turistle tüm zamanların "gün" rekorunu kırıldı. Yılbaşından 13 Temmuz'a kadar kente gelen turist sayısı ise 6 milyon 653 bin 560'a ulaştı.

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DHA