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  3. Antalya Valiliği açıkladı: Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi

Antalya Valiliği açıkladı: Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentteki tüm sağlık personellerinin duyurulacak ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

Antalya Valiliği açıkladı: Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi

Valilikten yaptığı açıklamada, kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alındığını belirtildi.  Kararın alınmasındaki gerekçenin koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılmasını engellemek olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

" Salgında Antalya'da görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli çalışanları içermek üzere bütün personelin kendi talepleri doğrultusunda, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak 31 Aralık'a kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılması' kararı verilmiştir. 

Kurul kararıyla belirlenmiş sürenin, salgının seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim'e kadar uzatılmasında karar kılınmıştır. 9 Ağustos itibarıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan bütün personellerin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin iptalin edilmesine  ve yeni yıllık izin taleplerinin geçersiz kılınmasına karar kılınmıştır.
 

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