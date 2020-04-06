Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA'nın 100. yılını kutladı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının bir asırdır Türk milletinin sesi olduğunu kaydetti.

Karaloğlu paylaşımında, "Tam bir asırdır, içeride ve dışarıda milletimizin müşterek sesi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bu küresel markanın oluşmasında emeği olan herkesi kutlarım. Başarılarla dolu nice 100 yıllar" ifadesine yer verdi.





Kaynak: AA