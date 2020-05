Yaşanan pandemi sürecinde yavaş yavaş normalleşmeye başlayan hayat ile artık seyahat yasakları da kalkıyor. Peki Antalya ve Trabzon iç hat uçuşları ne zaman başlıyor? İşte cevabı...

Antalya ve Trabzon iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı, şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılma tarihinin belli olmasıyla birlikte merak edilenlerin başında yer alıyor. THY ve Pegasus uçuşlarının ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, Antalya ve Trabzon iç hat uçuşları ne zaman başlıyor? İşte, merak edilen detaylar…

Antalya ve Trabzon iç hat uçuşları ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu THY, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ise Pegasus iç hat uçuşlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Buna göre ilk uçuşlar İstanbul Sabiha Gökçen hava limanından karşılıklı olarak Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a 1 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

1, 2 3 Haziran'da devam eden uçuşlara 4 Haziran itibariyle yeni uçuşlarında eklenmesi bekleniyor.

DIŞ HAT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışı uçuş seferleriyle de ilgili açıklama yapan Aycı, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

SEFER SAYISI AZALACAK MI?

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Sefer sayılarında doğal olarak bir miktar azalma meydana gelecek. Kademeli olarak uçuşları açacağız. Örneğin her şey iyi gittiği takdirde uçuşlara başladığımızı düşünelim belli hatlarda uçuşlara başlayacağız. Örneğin; İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, İstanbul-Trabzon, İstanbul Antalya gibi büyükşehirlerimize uçuşlarımızı açacağız.

Buna uygun bir plan yaptık. Türkiye'de yaklaşık 12 ila 14 destinasyonda açılışla birlikte o hafta uçmaya başlayabilmeyi uygun görüyoruz.'

UÇAĞA İNİŞ VE BİNİŞLER NASIL OLACAK?

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, uçuşta da yeni bir döneme giriyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı.

Ekşi, "Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat" diye paylaşımlarda bulundu.