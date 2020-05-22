Antalya'da 12 kişide Kovid-19 çıktı! 15 sokak karantinaya alındı

Koronavirüs salgının yayılmasının önüne geçmek için Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez mahallesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulamasının alanı 15 sokağa çıkarıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, saat 00.00 itibarıyla söz konusu sokaklara giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Daha önce test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği aynı mahalledeki 2098 Sokak'taki 3 evin bu gece itibarıyla karantinaya alınması kararlaştırılmıştı.

7 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişi ise gözetim altında tutuluyor.