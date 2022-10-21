Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!

Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. İddia edilene göre Almanca öğretmeni olan 30 yaşındaki H.G., gece 01:30 sularında evine 5 arkadaşı ve 17 yaşındaki öğrencisi Y.K. ile birlikte geldi. Sabah olduğunda evdekiler Y.K.'yı hareketsiz bir şekilde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

"SADECE KAHVE İÇTİK"

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 17 yaşındaki Y.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ilk ifadesini aldığı öğretmen H.G., öğrencisiyle birlikte gece kahve içtiğini 03:00 sularında uyuduklarını ve sabah 07:00'de işe giderken kontrol ettiğinde Y.K.'nın hareketsiz bir şekilde yattığını gördüğünü söyledi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Sabah erken saatlerde evdekilerden birinin evin önünde bulunan çöp konteynerine çöp attığının tespit edilmesi üzerine, inceleme başlatılsa da herhangi bir şeye rastlanılmadı.

Öğretmen H.G. ve evdeki 5 genç daha ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

17 yaşındaki Y.K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.