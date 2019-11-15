Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama

ANTALYA'da, uyuşturucu madde operasyonunda 18 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında S.A. ve B.A'nın evlerinde uyuşturucu madde depoladıkları tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 18 kilo eroin ve iki hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçlarından tutuklandı.

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Kaynak: DHA