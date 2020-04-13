Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Antalya'da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1617 vatandaşa adli ve idari işlem yapıldı toplam 3 milyon 295 bin 171 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu iki gün kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağına birçok vatandaş evlerinde kalarak uydu. Bazı vatandaşlar ise kabul edilmeyen sebeplerle yasağı ihlal etti. Antalya'da emniyet birimlerince 69 kişiye adli, bin 228 kişiye idari işlem yapıldı, 3 milyon 58 bin TL para cezası uygulandı. Jandarma birimlerince sorumluluk alanlarında bir kişiye adli, 319 kişiye idari işlem uygulandı, 236 bin 534 TL para cezası tatbik edildi. Antalya genelinde kolluk kuvvetleri tarafından toplamda 1617 vatandaşa adli ve idari işlem uygulanırken toplamda 3 milyon 295 bin 171 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA