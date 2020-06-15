Antalya'da özel ders verdiği 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan sapık hoca tutuklandı

Türkiye’de cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı da bu suçtan hüküm giyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir okulda fizik öğretmenliği yapan Y.S'nin 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Y.S., 2019 yılı aralık ayında, özel ders verdiği kız öğrencisine, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Olayın şubat ayında ortaya çıkmasıyla öğrencinin ailesi, durumu okul yönetimine ve polise bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Y.S., tutuklandı.

BAŞKA BİR VELİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Y.S.'nin tutuklanmasının ardından başka bir öğrencinin ailesi de, kızlarına zorla cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Y.S. hakkında şikâyetçi oldu.