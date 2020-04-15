Antalya’da 20 yaş altındaki dilenciye 3 günde 10 bin 26 lira idari para cezası kesildi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma yasağını da ihlal eden 20 yaş altındaki dilenciye 3 günde 10 bin 26 lira idari para cezası uygulandı.Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerince, dilencilik yapanlara idari ceza uygulanıyor. Ardından bu kişiler evlerine...
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma yasağını da ihlal eden 20 yaş altındaki dilenciye 3 günde 10 bin 26 lira idari para cezası uygulandı.
Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerince, dilencilik yapanlara idari ceza uygulanıyor. Ardından bu kişiler evlerine gönderiliyor.
Denetimlerde 3 gün önce Antalya Caddesi'nde dilenen 20 yaş altındaki Funda D'ye, Kabahatler Kanunu ile Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.
Funda D'ye aynı caddede 2 gün boyunca da dilenmeye devam etmesi üzerine toplam 10 bin 26 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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