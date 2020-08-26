Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Antalya açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği veriye göre, saat 21.01'de Antalya açıklarında 14.18 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akdeniz, 84.12 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 26.08.2020, 21:01:59 TSİ
Enlem : 35.7233 N
Boylam : 31.6075 E
Derinlik : 14.18 km
Detay : https://t.co/zPXropKN1f@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İşte depremin yaşandığı nokta