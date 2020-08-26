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Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Antalya açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın geçtiği veriye göre, saat 21.01'de Antalya açıklarında 14.18 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

 

İşte depremin yaşandığı nokta

Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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