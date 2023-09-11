Antalya’da 3 genç için gözyaşları sel oldu, aile kapatılan yola tepki gösterdi

Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya’da 3 genç için gözyaşları sel oldu, aile kapatılan yola tepki gösterdi

Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeleri almak için morg önüne akın eden ailelerin gözyaşları sel oldu. Kazada hayatını kaybeden Melisa Yıldırım'ın dayısı İbrahim Erol yaşananlara tepki göstererek, "O bölgede haftada en az iki üç defa kaza oluyor. Ve hiçbirine de ambulans zamanında doğru bir şekilde gidemiyor. Yolun kapatılması motosikletlerin geçmesine engel değil. Üç fidanın ölümü şu anda herkesi sarstı" dedi. Diğer taraftan olayın hemen ardından kayda geçen ve sosyal medyada yayınlanan kask kamerası görüntülerinde "Yaşıyor mu" ve "Abi bunlar öldü galiba" sözleri yürekleri burktu.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'nin devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım'ın (14) bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koç'un (20) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletliler etrafa savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Yusuf Koç kurtarılamadı.

Aileler morg önünde gözyaşlarına boğuldu

Olayın ardından kaza yerinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Kazayı haber alarak gelen yakınların feryatları yürekleri dağladı. Helin Çınar'ın bir yakını ise cesedin üzerine kapanarak uzun sure gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aileler bugün cenazelerini teslim almak için Adli Tıp Kurumu Morguna önüne akın etti. Melisa Yıldırım'ın anne ve babası Çağla- Mehmet Yıldırım kızları teslim edilirken gözyaşlarını tutamadı. Zaman zaman fenalık geçiren ve yere düsen anneyi yakınları güçlükle teselli etti. Cenazeler işlemlerin ardından ailelere teslim edildi. Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın Kurşunlu Mezarlığında, Yusuf Koç'un ise şehir merkezinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın ardından yaşanan ilk yardım seferberliği kamerada

Diğer taraftan kazanın hemen ardından yaşanan ilk yardım telaşı ise bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton bariyerlere kapalı olan yola olay yerine ilk ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin girmekte zorlandığı ve gençlerin beton bariyerleri kaldırarak yolu açtığı görüldü. Gençler birbirlerine seslenerek, "Gel gel yardım edelim, bizi motorla götür. Gençler ölecek hızlı olalım. Abi gel seni ben götüreyim. Bir an önce yetişelim" dedikleri görüldü. Olay yerinde ise "Yaşıyor mu" sözleri ve "Abi bunlar öldü galiba" sözleri yürekleri burktu.

Olay yerine ilk sağlık ekibini motosikleti kullanan genç ulaştırdı. Ardından sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yusuf Koç'un sosyal medya hesabına paylaştığı görüntülerde motosiklet tutkunu olduğu görüldü.

"Üç fidanın ölümü şu anda herkesi sarstı"

Melisa Yıldırım'ın dayısı İbrahim Erol, yaşananlara tepki göstererek, "O bölgede haftada en az iki üç defa kaza oluyor. Ve hiçbirine de ambulans zamanında doğru bir şekilde gidemiyor. Yolun kapatılması motosikletlerin geçmesine engel değil. Oraya daha büyük engeller, daha büyük dubalar veya daha büyük bir şeyler yapılması gerekiyor. Ya bu konuda da biz yani kendi evladımız, canımız yandı. Biz başkalarının yanmasını istemiyoruz. Yani üç tane fidan kendi kendime gitti. Üç fidanın ölümü şu anda herkesi sarstı" dedi.

"Yani sekizinci sınıftaki bir çocuğun umutları geleceğe tamamen gitti"

Olay yerinde 100 kadar motosikletin yarış halinde olduğu iddiasında bulunan Erol, "Evet çoğu yarışıyorlarmış. Karşıdan gelen motorun önünü kaldırarak gelmiş ve orada tam bizim çocukların olduğu yerde tekeri indirdiğinde karşı karşıya gelmişler ve motorlar kafa kafaya çarpışmış. Kızım daha yedinci sınıfta, sekizinci sınıfa daha yeni geçmişti. Yani sekizinci sınıftaki bir çocuğun umutları geleceğe tamamen gitti. Dün o olay yerine biz araçla giderken önümüzde iki tane motorlu birbirine girdi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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