Antalya’da 300 polisle 15 adrese hekikopter destekli eş zamanlı uyuşturu operasyonu

Antalya'da 2 mahalleye, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yaklaşık 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya’da 300 polisle 15 adrese hekikopter destekli eş zamanlı uyuşturu operasyonu

Antalya'da 2 mahalleye, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yaklaşık 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda evler ve eklentileri dedektör köpek "Maya" tarafından arandı, mutfakta dolaba saklanmış bir miktar uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve diğer birimlerden 300 polisin katılımıyla Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen 15 adresin giriş ve çıkışları özel harekat ekipleri tarafından kapatıldı. Narkotik ekipleri öncülüğünde çoğunluğu müstakil ev ve eklentileri, ahır, depo ve bahçe didik didik arandı. Aramalara dedektör köpek Maya da katıldı. Bir evin ikinci katında yapılan aramada Maya, mutfak dolabının içine gizlenmiş içinde madde bulunan küçük çanta buldu. Çantanın içinden hassas terazi, içime hazır uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Bu evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, çok sayıda suç aleti, belirli miktarda uyuşturucu madde, para ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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