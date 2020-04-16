Antalya'da 4 aracın karıştığı trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. A.H.T. (28) yönetimindeki 07 AFY 130 plakalı otomobil, Kızlarpınarı Mahallesi D-400 Karayolu Emniyet Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 07 UZ 066 plakalı kamyonet ile 07 ACT 348 ve 07 NZS...
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.H.T. (28) yönetimindeki 07 AFY 130 plakalı otomobil, Kızlarpınarı Mahallesi D-400 Karayolu Emniyet Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 07 UZ 066 plakalı kamyonet ile 07 ACT 348 ve 07 NZS 07 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada yaralanan A.H.T. ile 07 ACT 348 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. (61), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrası yeniden açıldı. Kaza, MOBESE kameralarına da yansıdı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT