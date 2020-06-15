Antalya’da 4 bin 157 hanede antikor testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı 81 ilde salgına karşı bağışıklık geliştirenleri saptamak için, antikor testleri yapmaya başladı. Antalya'da 4 bin 157 haneye ulaşılarak hanede yaşayanlardan rastgele örneklem ile bir kişi seçilecek ve hem PCR testi için sürüntü örneği hem de antikor testi yapılacak.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile 81 ilde antikor testlerine başlandı. Antikor testleriyle semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bağışıklık haritası belirlenecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Ülkemizde ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020'de saptanmış, devam eden süreçte dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakalar görülmüştür. Bakanlığımız, 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde görülmekte olan Korona virüs hastalığına karşı çok sayıda önlem almış ve önemli düzeyde başarılar sağlamıştır. Bu başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıklarımızı planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illeri temsil eden bir çalışma yapılacaktır" dedi.

Hülür, çalışma ile Türkiye'de ülke ve il düzeyinde hastalığın görülme sıklığını saptamak, Türkiye'de ülke ve il düzeyinde geçirilmiş hastalık düzeyini saptamak ve Türkiye'de ülke ve il düzeyinde asemptomatik hastalık düzeyini saptamanın hedeflendiğini belirtti.

"4 bin 157 haneye ulaşılacak"

"Araştırma Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsamaktadır" diyen Hülür, "Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca her hane için 2 yedek hane belirlenmiştir. Ulaşılan her haneden çalışma için rastgele örneklem ile 1 kişi seçilecektir. Bu çalışmada ilimizde 4157 haneye ulaşılarak hanede yaşayanlardan rastgele örneklem ile bir kişi seçilecektir. Seçilen kişinin onamı alındıktan sonra ve hem PCR testi için sürüntü örneği hem de antikor testi için kan örneği alınacak ve alınan numuneler Bakanlığımızın belirlediği laboratuvarda çalışılacaktır. Saha çalışması ekiplerimiz tarafından ilimizde başlamıştır" diye konuştu.

Kaynak: İHA