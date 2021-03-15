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  3. Antalya'da 5 kişiden bir dakikalık meydan dayağı!

Antalya'da 5 kişiden bir dakikalık meydan dayağı!

Antalya Muratpaşa'da 5 kişi sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar dövdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde  5 kişi, ortalarına aldıkları bir kişiye tekme tokat saldırdı.

Saldırı sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup adamı yerde tekmelemeye devam etti.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞ OLAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Öfkeli grup kavgayı ayırman için gelen gence de müsaade etmedi. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti. 

Görüntünün sonunda güçlükle yerde kalkan adam bölgeden uzaklaştı. 

O anları kayda alan vatandaş, “Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar.” dedi.

Antalya'da 5 kişiden bir dakikalık meydan dayağı!Antalya'da 5 kişiden bir dakikalık meydan dayağı!

(İHA)

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