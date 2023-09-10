Antalya’da 504 bin 215 öğrenci ders başı yapıyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte bin 803 okulda 36 bin 421 öğretmenin ve 504 bin 215 öğrencinin ders zilinin çalmasıyla sınıflarda yerlerini alacağını belirtti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya’da 504 bin 215 öğrenci ders başı yapıyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte bin 803 okulda 36 bin 421 öğretmenin ve 504 bin 215 öğrencinin ders zilinin çalmasıyla sınıflarda yerlerini alacağını belirtti.

"Yeni heyecanlar, yeni mutluluklar ve yeni hedeflerle 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılımıza başlıyoruz. Okulların açıldığı bu haftayı kapsayan İlköğretim Haftamız kutlu olsun. Yeni Eğitim Öğretim Yılımız hayırlı uğurlu olsun" diyen Vali Şahin şu sözlere yer verdi: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk "En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur" demiştir. Biz; eğitime önem veren, çocuklarımızın istikbalini her şeyden önce gören bir milletiz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki; Türk Milletinin zeki, çalışkan ve çevik gençleri başarılı olduğunda, milletçe bizleri gururlandırdıkları gibi ülkesini de muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacaktır. Çocuklarımıza sağlıklı, güvenli, kaliteli ve nitelikli bir eğitim imkânı sunmak için devlet olarak biz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kıymetli hayırseverlerimizle birlikte çalışıyoruz."

"504 bin 215 öğrencimiz sınıflarda yerini alacak"

Antalya'nın bir eğitim şehri olduğunu belirten Şahin, "Eğitimle bütünleşmiş bir şehir. Bin 803 okulumuzda 36 bin 421 öğretmenimiz ve 504 bin 215 öğrencimiz ders zilinin çalınmasıyla birlikte sınıflarda yerini alacak. Çocuklarımızla güçlü ve etkili bir iletişim ağı, sağlam bir gönül bağı kurarak onların eğitim-öğretimlerinin yanında sportif, sanatsal kültürel anlamda da gelişimlerine katkı sunacağız. Milli, manevi ve bilimsel değerler ışığında fikri ve vicdanı hür gençler olarak ülkemizin geleceğinde önemli yer tutacak bireyler olmaları için inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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