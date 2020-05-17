Antalya'da 65 yaş ve üstü, sıcak nedeniyle son 2 saatte sokağa çıktı

ANTALYA'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 41 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle 6 saatlik sokağa çıkma izninin son 2 saatini dışarıda geçirdi.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, bir hafta sonra tekrar sokağa çıkabildi. Sıcaklığın 41 dereceyi aştığı kentte yaşlılar, saat 16.00'dan sonra dışarı çıkmayı tercih etti. 65 yaş ve üstü vatandaşlar, şemsiye ve şapkalarıyla sokaklarda dinlenmeyi tercih etti.

Lara'da torunu ile evden çıkan 66 yaşındaki Mükerrem Ayna, falezler üzerindeki parkta oturarak vakit geçirdi. "Özgürlük çok güzel, şahane" diyen Ayna, "Torunum benim için bugün çalıştığı yerden izin aldı, sağ olsun. İlkinde kızım getirmişti. Çok sıkıldım. Oturmaktan kilo aldım, baksanıza. Evde otur otur nereye kadar. Bugün bize de özgürlük verdiler" dedi. 6 ay önce Antalya'ya gelen Erzurumlu 90 yaşındaki Reşat Karadayı da Konyaaltı Seyir Terası'nda denizi izledi. Antalya'yı çok beğendiğini söyleyen Karadayı, "Deniz çok güzel. Şu denizin güzelliğine bakın. Suyun temizliğine bakın. Baksana deniz ta nerelere kadar gidiyor. Ben biraz yüzme biliyorum" diye konuştu.

Mayıs ayı sıcaklıklarında tüm zamanların en yüksek sıcaklık derecesine ulaşılan Antalya'da, geçen haftaya göre az sayıda kişinin dışarı çıktığı görüldü.

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Kaynak: DHA