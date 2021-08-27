Antalya'da acı kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi!

Olay, Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan Karşıyaka Mahallesi 3938 sokak ile 3933 sokak birleşimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ANH 603 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Aydın, staj gördüğü iş yerinden ayrılıp evine doğru gittiği sırada, İ.K. (51) yönetimindeki 07 MDM 97 plaka nolu servis midibüsüyle çarpıştı.

ŞİDDETLİ KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SAVRULDU

Yaşanılan kazanın şiddetiyle motosiklet ve sürücü Aydın farklı noktalara savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekipler, olay yerinde Ali Aydın’ı hayata geri döndürebilmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Fakat yapılan müdahalelere rağmen Aydın kurtarılamadı. Savcı incelemesinin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HAYALİ OLAN MOTOSİKLETİ 19 GÜN ÖNCE ALDIĞI ÖĞRENİLDİ!

Ali Aydın'ın kaza haberini alan arkadaşları olay yerine gelerek Aydın’ın yaşamını yitirdiğini öğrendi. Aydın’ın 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikleti hurdaya dönerken, kaza sırasında başında olduğu öğrenilen kaskı da başucuna konuldu. Çekiciye yüklenen motosikleti gören arkadaşları göz yaşlarına boğuldu. Arkadaşları, Ali Aydın’ın yıllardır motosiklet kullandığını, trafikte çok dikkatli olduğunu ve aldığı yeni motosikletini ise çok sevdiğini söylediler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalleli kontrolsüz kavşak için önlem alınması gerektiğini dile getirdi.