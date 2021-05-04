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  3. Antalya'da alev alan kamyonette hayatını kaybeden kişinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Antalya'da alev alan kamyonette hayatını kaybeden kişinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Antalya Korkuteli'de çekici ile çarpışması sonucu alev alan kamyonette yaşamını yitiren iki kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da alev alan kamyonette hayatını kaybeden kişinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Sabri Kavuk (29) ile yanındaki İsa İşlek'in (32) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Cenazelerini almak için morga gelen Kahraman Kavuk ile Kadın İşlek'ten cenazelerin kime ait olduğunun belirlenebilmesi için DNA örneği alındı.

Birbirleri ile akraba olan Kavuk ve İşlek'in, iftardan sonra Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne koyun götürmek için evlerinden çıktıkları öğrenildi.
Sabri Kavuk'un dedesinin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ramazan İ'nin (22) kullandığı 07 RG 500 plakalı çekici Büyükköy Mahallesi Naldöken kara yolunda karşı yönden gelen Sabri Kavuk (29) yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonetle dün çarpışmış, kazada, alev alan kamyonetteki sürücü Kavuk ile yanındaki İsa İşlek hayatını kaybetmişti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Antalya'da alev alan kamyonette hayatını kaybeden kişinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Antalya'da alev alan kamyonette hayatını kaybeden kişinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Antalya'da alev alan kamyonette hayatını kaybeden kişinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Antalya'da alev alan kamyonette hayatını kaybeden kişinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

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