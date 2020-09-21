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  3. Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2. 28 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kırmızı ışıkta bekleme yapan bir araca arkadan çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada çarpan araç bir süre sürüklenirken diğer otomobil lambaların bulunduğu direğin üzerinde askıda kaldı.

Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca, bir başka aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Kumköy Turizm Merkezi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıkta yeşilin yanmasını bekleyen Habibe Ünal Deveci'nin kullandığı 07 L 1950 plakalı ticari araca, aynı istikamette seyir halindeki Bilal A'nın kullandığı 34 ALU 528 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Deveci'nin kullandığı araç çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan trafik lambalarına çarparak lambaların bulunduğu direğin üzerinde askıda kalırken, arkadan çarpan otomobil ise kavşağın ortasında durabildi.

Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Habibe Ünal Deveci ve Bilal A. ile Habibe Ünal Deveci'nin kullandığı ticari araçta yolcu olarak bulunan Azra Tanem Tutlu ile Fatma Asya Deveci yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Hastanede yapılan kontrollerde arkadan çarpan otomobil sürücüsü Bilal A'nın 2.28 promil alkolü olduğu belirlendi.

Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Berna Akkaya
Editör


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