Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 30 Aralık Çarşamba| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEKısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? | Kısa çalışma ödeneği nedir? Uzayacak mı son dakikaAntalya'da "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yaptılar: 2 gözaltıEtimesgut Belediyespor-Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBEKemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan müjdeli haber geldi! Anne oluyor!Doya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba BEDAŞDolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba güncel döviz kurlarıTÜBİTAK aday araştırmacı alımı başvurusu | TÜBİTAK personel alımı şartları neler?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Antalya'da "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yaptılar: 2 gözaltı

Antalya'da "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yaptılar: 2 gözaltı

Antalya'da bir parkta "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yaptığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Polise ihbarda bulunan genç, şahıslardan birinin, kendisini "2 tane oğlum var 10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür" şeklinde tehdit ettiğini iddia etti.

Antalya'da "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yaptılar: 2 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol alan iki kişi, etrafa bağırarak terör propagandası yapmaya başladı. Bu sırada parkta arkadaşlarıyla gezen V. Y. (27), polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, V. Y.'nin gösterdiği şahıslardan bir kişiyi olay yerinde gözaltına alırken, bir şahıs da olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ile şüpheli şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra kaçan şüpheli de yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, elleri kelepçelenip Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince polis merkezine götürüldü.

"10 TANE ÇAKALI ÖLDÜRDÜ, SENİ DE ÖLDÜRÜR"

Gazetecilere açıklama yapan V. Y., şüphelilerin terör propagandası yaptığını iddia ederek, "Küfür ediyorlardı. Ellerindeki alkol şişelerini denize fırlatmaya başladılar. "Apo'nun askeriyim. Biz Apo'nun çocuğuyuz" diyorlardı. Bende duyarlı bir vatandaş olarak ihbarda bulundum" dedi.

Polisin ifadesine başvurduğu V. Y. ölüm tehdidi aldığını da ileri sürerek, "2 tane oğlum var 10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür" diyerek beni tehdit etti." diye konuştu.

Antalya'da "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yaptılar: 2 gözaltı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT