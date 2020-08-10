Antalya'da araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldi. Metrelerce sürüklenen ve takla attıktan sonra 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanan arcın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken araçta bulunan iki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

54 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ CANINDAN OLDU

Dün gece saat 20 1.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Uzunöz Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, 54 yaşındaki Kerim Karaduman idaresindeki 07 NA 2660 plakalı otomobil , Güveş mevkiinde seyrederken sürücünün diksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savruldu. 100 metre yüksekliğindeki çurumdan aşağı yuvarlanan ve metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak duran otomobil, hurdaya döndü. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrollerin ardından sürücü Kerim Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. ,

Aynı araçta yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki İsmet K. ve 57 yaşındaki Ali D. ise, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden sürücü Kerim Karaduman'ın naaşı , incelemelerin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Karaduman’ın cenazesi bugün Tosmur Ak Mezarlığı’nda toprağa verildi.