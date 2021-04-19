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Antalya'da baba ve oğlu aynı odada ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde baba ve oğlu yaşadıkları evin içerisinde aynı odada ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri adreste çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da baba ve oğlu aynı odada ölü bulundu

Olay, Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, galericilik işi ile uğraşan Seyit Ali Paytar'a ulaşamayan iş arkadaşları, babası Osman Ali Paytar'ı aradı. Babanın da telefona cevap vermemesi üzerinde durumdan şüphelenen arkadaşları, eve gelerek içeri girdi. İçeride baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedenleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre Seyit Ali Paytar'ın önce babasını öldürdüğü sonra da kendi canına kıydığı öğrenildi. Öte yandan komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren bir kadın, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin adreste çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Antalya'da baba ve oğlu aynı odada ölü bulundu

Antalya'da baba ve oğlu aynı odada ölü bulundu

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