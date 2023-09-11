Antalya’da bal rekoltesi düştü, kilogramı 800 liraya kadar çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bal sağımı başladı. Yağışın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, arılar için çok önemli olan polenin doğada kaybolmasına neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya’da bal rekoltesi düştü, kilogramı 800 liraya kadar çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bal sağımı başladı. Yağışın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, arılar için çok önemli olan polenin doğada kaybolmasına neden oldu. Polen bulamayan arılar yeterince beslenemedi ve ürettikleri bal miktarı daha önceki senenin altında kaldı. İklim şartları sebebiyle rekolte düşünce fiyatı 800 liraya kadar yükseldi.

Akseki'de 50 yılı aşkındır arıcılık yapan Ahmet Arıcı (65), 2023 yılı bal sağımına başladıklarını söyledi. Bu yıl bal veriminin geçen yıllara göre biraz daha az olduğunu söyleyen Arıcı, "Geçtiğimiz yıl bu yıla göre çok daha güzel bal verimi vardı. Bu yıl ancak masrafımız çıkacak" dedi.

Kendisinin daha çok bin 960 rakımlı Çimi Yaylası'nda arıcılık yaptığını anlatan Arıcı, "Bu yıl ilkbaharda arılar sezona çok güzel başlamıştı. Çiçeklerde çok güzel polenler vardı. Arılar güzel çalıştılar. Fakat sonradan çok yağmur yağdı. Hemen arkasından poyraz devam etti. Çimi Yaylası'nda 28 gün aralıksız poyraz esti. Poyrazdan dolayı arıların gücü, kuvveti kesildi. Bal verimi zamanı bal olmadı, az oldu. Bu da iklim şartlarına bağlı. Bazı arkadaşlar ballarını erken aldı. Bazı arkadaşlar sezonu bile şaşırdı. Nedeni ise bu yıl aldatmaca bir sezon oldu. Tabi ki bu Allah'tan gelen bir şey. Diyecek bir şey yok" diye konuştu.

Ortalama her yıl kovanlardan 7-8 kilogram bal alırken bu yıl 1, 1,5 kilogram arasında bal aldıklarını söyleyen Arıcı, "Bu yıl yaylanın balını kara kovan 800, süzme, fenni ve organik balları ise 550-600 lira arasında satacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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