Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında üç puan mücadelesi verdi. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçtan önemli pozsiyonlar, maç skoru ve maçtan dakikalar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ANTALYASPOR 2-6 BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalya'da farka koştu. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 6-2 kazandı. Maça 81'de oyuna giren ve 3 dakika içinde iki gol atan Shinji Kagawa, mücadeleye damga vurdu. Beşiktaş'ın diğer gollerini Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Salih Dursun (k.k) attı. Ev sahibi takımın teselli golleri Doukara ve Chico'dan geldi. Siyah beyazlılar 33 puana yükseldi, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Beşiktaş ligde bir sonraki hafta Bursaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç Bitti 90' Antalya'da maç 6-2 sona erdi.

Ev Sahibi Golü 89' Antalyaspor Chico'nun golüyle skoru 6-2'ye getirdi. Gol - Chico

Deplasman Golü 84' Kagawa bu kez frikikten attı! Japon futbolcudan inanılmaz bir başlangıç! Beşiktaş 6-1 öne geçti! Kagawa 3 dakikada 2 gol attı. Gol - Shinji Kagawa

Deplasman Golü 82' Kagawa oyuna girer girmez golünü attı! Beşiktaş Antalya'da 5-1 öne geçti! Kagawa topla buluştuğu ilk pozisyonda ceza alanı dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Boffin, yerden köşeye giden topa müdahale edemedi. Gol - Shinji Kagawa

Oyuncu Değişikliği 81' Beşiktaş'ta yeni transfer Shinji Kagawa oyuna girdi. Adem Ljajic dışarı alındı. Adem Ljajic - Shinji Kagawa

Pozisyon 77' Beşiktaş'ta Larin çalımlarla Antalyaspor savunmasını aştı. Vuruşunda Boffin geçit vermedi. Sonrasında Medel kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

Sarı Kart 72' Beşiktaş'ta Lens sarı kart gördü. Sarı Kart - Jeremain Lens

Pozisyon 71' Beşiktaş 5. gole çok yaklaştı. Ljajic ceza alanı içine sokuldu vuruşunda Boffin gole izin vermedi.

71' Beşiktaş 5. gole çok yaklaştı. Ljajic ceza alanı içine sokuldu vuruşunda Boffin gole izin vermedi.

Kendi Kalesine 67' Beşiktaş hızlı hücuma çıktı. Lens'in sağ kanattan ceza alanı içine çevirdiği topu Salih Dursun kendi ağlarına yolladı. Skor 4-1 oldu.

62' Antalyaspor'da kullanılan köşe vuruşunda top arka bölümdeki Fredy'nin önünde kaldı. Fredy müsait pozisyonda topu auta yolladı. Antalyaspor baskıyı arttırdı.

Pozisyon 61' Antalyaspor'da Chico arka direkte vuruşunu yaptı. Kaleci Karius'tan kritik bir kurtarış geldi.

Oyuncu Değişikliği 59' Beşiktaş'ta Larin oyunda. Caner Erkin dışarı alındı.

51' Antalyaspor, Doukara'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Ceza sahası dışından uzak köşeye sert bir vuruş yapan Doukara kaleci Karius'u mağlup etmeyi başardı.

İlk yarıda son düdük geldi.

Pozisyon 45' Bu kez Antalyaspor gole yaklaştı. Doukara ceza alanı içinde müsait pozisyonda topu üstten auta yolladı.

Deplasman Golü 43' Beşiktaş, Atiba'nın golüyle 3-0 öne geçti! Adem Ljajic uzak mesafeden etkili bir serbest vuruş kullandı. Boffin güçlükle topu çıkardı. Dönen topu tamamlayan Atiba farkı 3'e çıkardı. Gol - Atiba Hutchinson

Deplasman Golü 39' Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün golüyle Anatalya farkı 2'ye çıkardı! Sol kanattan ceza alanı içine çevrilen topu yerden klas bir vuruşla ağlara gönderen genç futbolcu takımını 2-0 öne geçirdi. Gol - Dorukhan Toköz

Deplasman Golü 35' Beşiktaş'ta Ljajic'in penaltı golüyle Antalya'da 1-0 öne geçti. Ljajic ilk penaltıyı kaçırdı ancak maçın hakemi sahaya giren oyunculardan dolayı atışı tekrar ettirdi. 2. kez topun başına geçen Ljajic bu kez kaleci Boffin'i avlamayı başardı. Gol - Adem Ljajic

Penaltı 33' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, VAR'a gitti ve penaltı düdüğünü çaldı.

Pozisyon 26' Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens sağ kanatta çizgiye indi. Lens kale önüne ortasını yaptı. Güven dokunamadı.

Pozisyon 24' Beşiktaş'ta Caner Erkin sol kanattan tehlikeli bölgeye nefis bir orta yaptı. Son anda savunmada Salih topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 16' Antalayaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza alanı içine yapılan ortada topun gelişine çok sert vuran Hakan Özmert, savunmada Atiba'ya takıldı. Kaleye giden top Atiba'ya çarparak yön değiştirdi ve kornere çıktı.

Sarı Kart 14' Beşiktaş'ta Vida, Yekta'ya yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gördü. Sarı Kart - Domagoj Vida

Pozisyon 8' Antalyaspor tehlikeli geldi. Doğukan kaleye sokulmak istedi Vida'dan çok kritik bir müdahale geldi.

Pozisyon 4' İlk atak girişimi Beşiktaş'tan geldi. Lens sağ kanattan içeri sokuldu. Yerden ortasında Antalyaspor savunması topu kornere yolladı.

Maç Başladı 1' Antalya'da karşılaşmaya ev sahibi ekip başladı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'LERİ

Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Kagawa, Ersin, Larin

ANTALYASPOR'UN İLK 11'LERİ

Boffin, Drole, Doğukan, Sinik, Yekta, Grando, Salih, Cissokho, Sangare, Hakan, Bahadır, Doukara

Yedekler: Ferhat, Diego, Osman, Zeki, Da Silva, Ribeiro, Serdar ,Harun, Mevlüt, Amilton

- Korkmaz'dan iki değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan'ın yerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.

- Japon gazeteciden Kagawa'ya takip

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport'un İstanbul'da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı'nda karşılaşmayı takip etti

Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya'da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.