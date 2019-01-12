Antalya’da beyaz bastonlu bireyler farkındalık için yürüdü

Beyaz Baston Görme Engellileri Derneği üyeleri 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Kalabalığın çok olduğu caddede yürüyen grup, "Hey esnaf baksana ne işi var o masanın kaldırımda, üç beş metre sonra ise sandalye çıkıyor karşımıza" sloganları atarak esnafların dikkatini çekti.

Görme engelli çocukların ve yetişkinlerin katıldığı yürüyüş, Kazımözalp Caddesi'nden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandırıldı. Görme engelliler için yapılmış yürüyüş yolu üzerinde ellerinde beyaz bastonları, dövizleri ve pankartları ile yürüyen görme engelli bireylerin sloganları, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. "Hey esnaf baksana ne işi var o masanın kaldırımda, üç beş metre sonra ise sandalye çıkıyor karşımıza. Hey şoför baksana o arabanın ne işi var kaldırımda" gibi sloganlar atan gruba bazı vatandaşlar da dahil olarak, destek verdi.

Kazım Özalp Caddesi'nden yürüyüşün sonlanacağı alana giden grup, mısır satan esnaf ve vatandaşların görme engelliler için yapılmış yürüyüş yolunda durmaları ile karşılaştı.

"Biz biliyoruz ki siz bir görüş çizgisine sahipsiniz"

Yürüyüşün sonlandırıldığı alanda açıklama yapan Beyaz Baston Görme Engellileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kahramanoğulları, körlük var oldukça kullanımı değişmeyecek tek aracın "beyaz baston" olduğunu ifade etti. Etrafta toplanan kalabalığa seslenen Kahramanoğulları, beyaz baston hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ülke genelinde 220 bin görme engelli vatandaş olduğunu ifade eden Kahramanoğlulları şöyle konuştu:

"Beyaz bastonlu kişi her zaman yön bulmak için milimetrik hesaplar kullanır. Ezberlediği dönüşleri, yolları ve araları sayarak devam eder. Dikkat etmemiz gereken, beyaz bastonlu için yolların düzgün ve kontrol edilmesi olmasıdır. Bir görme engelli gördüğünüzde karşıdan karşıya geçtiğini fark ederseniz onlara yardım edin. Unutmayınız ki, onar gidecekleri yönü bilse de trafik ışığı yoksa tek başına karşıdan karşıya geçmesi risklidir. Lütfen uzaktan gördüğünüz beyaz bastonluya yol tarifi yapmayın. Biz biliyoruz ki siz bir görüş çizgisine sahipsiniz. 20-30 metre önceden bizim neye çarpacağımızı nasıl bir engelle karşı karşıya kalacağımızı biliyorsunuz. Fakat birkaç dakika sabırlı olursanız o engele 2 metre kala, o engeli fark edip tedbirimizi alacağız. Bu yüzden yüksek sesle yönlendirme yapmayın. Bizim işitsel duyularımız çok hassas. Biz sizin sesinizin nerede olduğunu tespit edemezsek panik yaparız. Bu sefer iyi niyet sıkıntılara dönüşür."

Kaynak: İHA