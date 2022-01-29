Antalya'da beyin yakan olay! Bir kadın, sevgilisini "erkek" arkadaşından kıskandı! Gay olduğunu düşünerek öldürüp, cinsel organını kesti!

Akıllara durgunluk veren olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan, Side Mahallesi'ndeki, Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Bir apart binasında Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser ile yaşam sürdüren Elvan Küçükaltun isimli kadın, Kadir Demir isimli arkadaşını akşam yemeğine çağırdı. Yemekte arkadaşı Kadir Demir'in, sevgilisi Nadia Angela Grosser'e ilgi duyduğunu hisseden kadın, Demir'i önce öldürdü, sonra cinsel organını kesti.

EŞ CİNSEL OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Sevgilisi Grosser'den şüphe duymayan ancak, arkadaşı Demir'in eş cinsel olabileceğinden şüphelenen Küçükaltun, gece yemek bitene dek sezgileriyle hareket etti. Arkadaşının her davranışını inceleyen kadın, gecenin sonunda Demir ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde alevlenerek kavgaya dönüştü. Küçükaltun, eline aldığı bıçak ile Kadir Demir'i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

MEZAR KAZARKEN JANDARMAYA YAKALANDI

Korkunç olayın ardından yaşadıkları apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, Demir'in cansız bedenini ortadan kaldırmak için boş arazi aradı. Evin yakınlarında park bulan kadın, kazı çalışmalarına başladı. Park yakınlarından geçen mahalle sakinlerinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine ekipler adrese sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı.

Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.