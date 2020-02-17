Antalya'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Doğukaya Mahallesi 1217 Sokakta bulunan Osman Karakuyu Camisi'ne namaz için gelenler, cami tuvaletinde kişiyi yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk...
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Doğukaya Mahallesi 1217 Sokakta bulunan Osman Karakuyu Camisi'ne namaz için gelenler, cami tuvaletinde kişiyi yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinde Muratpaşa Belediyesi personeli kıyafeti bulunan Sinan Karaçam'ın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaçam'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cami tuvaletinde yapılan incelemede kullanılmış enjektör bulundu.
Kaynak: AA
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