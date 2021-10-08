Antalya'da bir kişi önce evine bırakmayı teklif etti, ardından cinsel saldırıda bulundu

Sabah saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde devriye görevinde olan bir ekip otosunu durduran P.K. cinsel saldırıya uğradığını ve darp edildiğini ekiplere bildirdi.

ARABAYA DAVET

Polise ifade veren P.K.; saat 03.00 sıralarında Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde taksi beklerken, 1.70 boylarında, kilolu, gür sakallı ve esmer tenli bir şahsın kendisini arabaya davet ettiğini söyledi. Kendisinin binmek istemediğini, bir müddet sonra tekrar yanına yaklaşarak "Benden sana zarar gelmez. Gideceğin yere bırakayım" dediğini aktardı.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Bu kelimelerden sonra araca bindiğini, bir süre sohbetten sonra ise kendisini ormanlık alana götürdüğünü fark ettiğini söyledi. İlişkiye girmek istediğini söyleyen şahsı kabul etmediğini belirten P.K., tişörtünü çıkarmaya çalıştığını, başaramayınca da elektrikli şok aletiyle kafasına şok verdiğini ifade etti.

BİBER GAZIYLA KARŞILIK VERDİM

Bunun üzerine saldırganın yüzüne biber gazı sıktığını söyleyen P.K., kendisini yerde sürükleyerek elinden telefonunu aldığını belirtti. İçinde 1000 lira parası ve kartlarının da bulunduğu çantasının araçta kaldığı ekledi.

Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen P.K. tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan şüpheli şahsı bulma çalışmalarına başladı.