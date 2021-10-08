NFT nasıl alınır? NFT nedir, nasıl satılır?Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turları tamamlandı!Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izleBarbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'İn Kılıcı 5. bölüm canlı izleAUZEF sınav İstanbul Üniversitesi ne zaman? | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi?Ağaç Nemi ne demek, TDK'ya göre Ağaç Nemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 16. bölüm canlı izleBinali Yıldırım'dan “Ne iş yapıyorsun? ” sorusuna kahkahaya boğan yanıt: İş arıyorumBursa'da Meme Kanseri farkındalığına dikkat çekildi! Pembe Sokak Lambaları Projesi hayata geçirildiGelinim Mutfakta 8 Ekim 2021 Cuma puan durumu | 8 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Antalya'da bir kişi önce evine bırakmayı teklif etti, ardından cinsel saldırıda bulundu

Antalya'da bir kişi önce evine bırakmayı teklif etti, ardından cinsel saldırıda bulundu

Antalya'da 29 yaşındaki P.K. isimli kadın sabah saatlerinde kendisini evine bırakmayı teklif eden bir şahsın aracına bindi. P.K. kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddia ettiği kişi hakkında şikayette bulundu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Antalya'da bir kişi önce evine bırakmayı teklif etti, ardından cinsel saldırıda bulundu

Sabah saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde devriye görevinde olan bir ekip otosunu durduran P.K. cinsel saldırıya uğradığını ve darp edildiğini ekiplere bildirdi.

ARABAYA DAVET

Polise ifade veren P.K.; saat 03.00 sıralarında Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde taksi beklerken, 1.70 boylarında, kilolu, gür sakallı ve esmer tenli bir şahsın kendisini arabaya davet ettiğini söyledi. Kendisinin binmek istemediğini, bir müddet sonra tekrar yanına yaklaşarak "Benden sana zarar gelmez. Gideceğin yere bırakayım" dediğini aktardı.

haberler-evine-birakayim-diyerek-aracina-aldigi-kadini-14447651-5732-osd.jpg

ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Bu kelimelerden sonra araca bindiğini, bir süre sohbetten sonra ise kendisini ormanlık alana götürdüğünü fark ettiğini söyledi. İlişkiye girmek istediğini söyleyen şahsı kabul etmediğini belirten P.K., tişörtünü çıkarmaya çalıştığını, başaramayınca da elektrikli şok aletiyle kafasına şok verdiğini ifade etti.

BİBER GAZIYLA KARŞILIK VERDİM

Bunun üzerine saldırganın yüzüne biber gazı sıktığını söyleyen P.K., kendisini yerde sürükleyerek elinden telefonunu aldığını belirtti. İçinde 1000 lira parası ve kartlarının da bulunduğu çantasının araçta kaldığı ekledi.

Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen P.K. tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan şüpheli şahsı bulma çalışmalarına başladı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT