Antalya'da bir orman yangını daha! Akseki alevlere teslim oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada çıkan orman yangınının ardından bu kez kötü haber Akseki'den geldi.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunmaya devam ediyor.

MANAVGATTA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bir önceki gün Manavgat ilçesindeki yangınla ilgili , "Antalya Manavgat'ta saat 12.05'te başlayan yangına ekiplerimiz 1 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 103 arazöz, 412 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat´a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar´da saat 13.09´da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar 53 kişi yangından etkilendi. 13 dakika sonra yangına ilk müdahale yapıldı. Yangın çıktıktan sonra bir süre Ankara'daki yangın merkezinde takip ettikten sonra sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bölgeye intikal etti. Yangına 12.18'de ilk müdahale yapıldı. 50 kilometreden eserle karşı karşıyayız. Yangın dört noktadan çıkmış gözüküyor.

Şu an itibariyle söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibariyle ilerlemesiyle ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangına körükleyecek her türlü sebep mevcut.

4 yerleşim yerimizi maalesef tahliye etmek durumunda kaldık. Kalender, Yeniköy, Çolaklı, Evrensekiz'de mahallelerin bir kısmı iptal edildi. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförün durumu ağır. 28 mahalleye enerji sebebiyle su verilmiyor.

Geçen yıl Hatay'daki yangının sebebi 1 sene sonra müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu anda mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, dumanın yaklaştığını görüyorsunuz, her şeyinizi bırakın, emniyetli yerlere gidin... Yangın bir savaştır, savaşı hangi saatte bitireceğinize dair bir tahmininiz olamaz." bilgisini paylaştı.

