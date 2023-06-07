Antalya’da bir otele operasyon düzenlendi: 6 bin 919 şişe sahte alkol ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muratpaşa ilçesindeki bir otele düzenlediği operasyonda 6 bin 919 şişe sahte alkol ele geçirildi.

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Antalya’da bir otele operasyon düzenlendi: 6 bin 919 şişe sahte alkol ele geçirildi

Antalya'da polisin bir otele düzenlediği operasyonda 6 bin 919 şişe sahte alkol ele geçirildi.

YAPILAN OPERASYONDA OTELDE ELE GEÇİRİLEN SAHTE İÇKİLERE EL KOYULDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muratpaşa ilçesindeki bir otelde operasyon düzenledi. Otelde yapılan aramalarda 6 bin 919 şişe sahte içki ve bin 117 mükerrer kullanıma uygun içki kapağı ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldı.

Antalya’da bir otele operasyon düzenlendi: 6 bin 919 şişe sahte alkol ele geçirildi

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KAYNAK: İHA

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