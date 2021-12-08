Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?
Antalya Valiliği'nden gelen hava durumu uyarılarının ardından öğrenci ve veliler "Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Antalya'da etkisini gösteren kuvvetli fırtına ve yağmur, yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. Çoğu evin ve iş yerinin çatıları uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Kötü hava koşulları sebebiyle de "Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?" soruları merak konusu oldu. Peki, Antalya Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı mı? Sorularınızın cevabı haberimizde...
ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA OKUL VAR MI SON DAKİKA ?
Öğrencilerin okula gidip gitmemesine ilişkin Antalya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin her zaman olduğu gibi bugün de, aynı saatte okullarına gitmeleri gerekmektedir. Yarın ve sonrası duyurular için takipte kalın...