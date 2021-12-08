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Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?

Antalya Valiliği'nden gelen hava durumu uyarılarının ardından öğrenci ve veliler "Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?

Antalya'da etkisini gösteren kuvvetli fırtına ve yağmur, yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. Çoğu evin ve iş yerinin çatıları uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Kötü hava koşulları sebebiyle de "Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?" soruları merak konusu oldu. Peki, Antalya Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı mı? Sorularınızın cevabı haberimizde...

Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA OKUL VAR MI SON DAKİKA ?

Öğrencilerin okula gidip gitmemesine ilişkin Antalya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin her zaman olduğu gibi bugün de, aynı saatte okullarına gitmeleri gerekmektedir. Yarın ve sonrası duyurular için takipte kalın...

Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?

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