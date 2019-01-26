Antalya'da Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı (2)
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle...
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Bölgede aşırı yağışın ardında dolunun da oluşturduğu olumsuz hava koşulları ve dalgıç ekiplerin elindeki demir çubukların paratoner etkisi yapma ihtimaline karşı ekipler sudan çıkarıldı. Bölgede hava koşullarının normale dönmesinin ardından çalışmalara yeniden devam edileceği belirtildi.
DHA
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