Antalya'da büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı

ANTALYA'da 2008 yılında Manavgat, 2016'da Kumluca bölgelerinde çıkan orman yangınlarının yaraları tamamen sarıldı. Yangınlardan 1 yıl sonra yeniden ağaçlandırılan alanlarda, tahribattan eser kalmadı.

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçeleri arasındaki Taşağıl bölgesinde, 11 yıl önce Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri çıktı. 5 gün kesintisiz süren yangında, 16 bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 1 yıl boyunca yanan bölgeyi temizleyen ormancılar, büyük acıların yaşandığı bölgeye binlerce ağaç dikti.

Antalya'nın alternatif turizm bölgelerinden biri olan ve daha küçük işletmelerin yer aldığı Adrasan- Olimpos bölgesinde ise 2016 yılında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarla kısa sürede büyüyen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. 3 bin hektarın zarar gördüğü alan sonrası bazı çevreler, yanan yerlerin turizm amaçlı kullanılacağını, yangının bilinçli çıkarıldığını iddia etti. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iddiaları boşa çıkararak bölgeyi kısa süre içinde temizleyip ağaçlandırdı.

HÜZÜN VE UMUT BİR ARADA

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, bir grup gazeteciyle, kent tarihinin en büyük orman yangınının çıktığı Manavgat'taki alan ile gözde turizm bölgesi Adrasan'da yanan ormanlık alanı, helikopterle havadan inceledi. Manavgat'ta 16 bin hektarlık alanın tamamen ağaçla kaplandığı gözlenirken, ormanda yangının izlerini de görmek mümkün. Yanan bazı ağaç kökleri acının hatırası olarak yer tutarken, boyu 2 metrenin üstüne çıkan yeni ağaçların geldiği aşama ise umutlandırdı.

OLİMPOS YENİDEN YEŞİLLENDİ

Kumluca ilçesine bağlı küçük otellerin yer aldığı Adrasan ve Olimpos bölgesinde, 2016 yılında yaşanan yangının yarattığı tahribat da ortadan kaldırıldı. Yanan alanın hemen girişine, vatandaşların orman yangınına dikkat çekmek ve o dönem yaşanan kötü anıları hafızalarda yer tutmasını sağlamak amacıyla Yangın Hafıza Noktası yapıldı. Yangın sırasında yaşananlar fotoğraflarla bu noktadaki panolara asıldı.

ESKİSİNDEN DAHA YEŞİL HALE GELİYOR

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Taşağıl bölgesi Karabük mevkiinde o dönem yaşananlar ve şimdiki durumla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Dikici, 16 bin hektar alanın küle döndüğü ormanda, kanun gereği ve orman teşkilatının prensipleri gereği ağaçların tekrar kesildiğini ve alanın boşaltıldığını söyledi. 2009 yılı itibariyle ekim ve dikim yoluyla alanın ağaçlandırıldığını dile getiren Dikici, ağaçların 10 yaşına ulaştığını kaydetti. Dikici, "Ağaçlarımız artık insan boyunu geçti. Yanan orman alanlarının birilerine tahsis edildiği, turizm alanlarına ya da belli şahıslara verildiğine yönelik haberler çıkıyor. Bu 16 bin hektarlık alan aynı bitki türü ile yeniden orman yapısına kavuşturuldu. Doğamız eskisinden daha yeşil hale geldi. Orman Genel Müdürlüğü kanun gereği yanan alanları 1 yıl içinde ağaçlandırır ve devletimizin, milletimizin hizmetine sokar. Bölgede orman dokusu yeniden meydana geldi. Ağaçlar hayvanların zarar vereceği boyutu geçtiği için de otlatmaya açtığımız alanlar oldu. Yangından sonra doğada oluşan hasarları tamamen giderdik" diye konuştu.

ADRASAN'A YANGIN HAFIZA NOKTASI

Benzer uygulamayı Adrasan'da yaptıklarını dile getiren Dikici, "Adrasan koyundaki Olimpos bölgesi tamamen ağaçlandırıldı. Henüz ağaçların boyu Manavgat'taki boyuta gelmedi ama orası da yeşillenmeye başladı. Adrasan turizm bölgesi olduğu için orada Yangın Hafıza Noktası oluşturduk. O bölgeyi gezmeye giden herkes bu noktada dinlenip yangının çıktığı ve bu zamana kadar yaşananları görebilecek" dedi.

1500 KİŞİ YANGINA KARŞI HAZIR BEKLİYOR

Yangın sezonuna girildiğini belirten Vedat Dikici, hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Karadan yangına müdahalede kullanıma hazır 180 araçları bulunduğunu anlatan Dikici, "118 yere konuşlandık. 49 kulemiz var. Kulelerden 12'sinde kamerayla gözetleme yapıyoruz. 4 yangın söndürme helikopterimiz geldi. Manavgat, Alanya, Antalya merkez ve Kumluca'da konuşlandı. 14 dozerimiz var. 783 işçimiz bu iş için görevlendirildi. Teknik eleman ve memurlarla birlikte bin 500 kişi orman yangınlarıyla mücadeleye hazır. Bu yıl Orman Genel Müdürlüğümüz uçak kiralamadı. Onun yerine heliktopter filomuzu güçlendirdi. Yakın zamanda toplam 5 helikopterimiz olacak. 1 helikopter de Bucak ilçesine konuşlandırıldı, o da genelde Antalya'ya destek amaçlı yer alıyor" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI

Halktan yangınlara yönelik beklentileri olduğunu vurgulayan Vedat Dikici, orman yangınlarının başlangıç sebeplerinin yüzde 90'ının insan eliyle gerçekleştiğini söyledi. Dikici, şöyle konuştu:

"Anız yangınlarını kontrol edemezsek orman yangını oluşma ihtimali yüksek. Orman Genel Müdürlüğü'nün mesire alanları var, buralarda mangal yerleri var. Lütfen pikniklerimizi burada yapalım. Rastgele ateşli piknik yapmayalım. İnsanoğlunun temiz hava soluması, temiz su içmesi için tek kaynak ormanlarımız. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele edeceksek ormanlarımızı korumamız lazım. Yolda giderken lütfen sigaraları rastgele atmayalım. Açıkta ateş yakmayalım. Geçen sene sera tamiratı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle Antalya'da 100 hektar ormanlık alan yandı. Ekim ayına kadar, yağmurlar başlayana kadar açıkta ateş yakmayalım. Yangın gördüğümüzde 177 ve 112 numaralı telefonları aramalıyız. Vatandaşlarımız yangına müdahale etmek yerine bizi arasın."

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DHA