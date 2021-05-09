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  3. Antalya'da çekicide bulunan araçtan uyuşturucu çıktı! 4 şüpheli gözaltında

Antalya'da çekicide bulunan araçtan uyuşturucu çıktı! 4 şüpheli gözaltında

Antalya'nın Aksu ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan çekicideki araçta uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da çekicide bulunan araçtan uyuşturucu çıktı! 4 şüpheli gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı mevkisindeki yol kontrol noktasında şüphelendikleri çekiciyi durdurdu.

Çekicide yüklü araçta arama yapan ekipler, sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve ruhsatsız silah buldu.

Çekicideki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI
 

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