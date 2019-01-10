Antalya’da ’Dalgalı Piyasalarda Geleceği Öngörme ve Şirket Yönetimi’ konferansı

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) tarafından "Dalgalı Piyasalarda Geleceği Öngörme ve Şirket Yönetimi" başlıklı konferans düzenlendi.

Antalya SMMM Odası Mustafa Özyürek Toplantı Salonu'ndaki konferansa iş insanları, oda başkanları, muhasebeciler ile mali müşavirler katıldı.

Konferansın açılışında SMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, 2018 yılını ülke olarak pek çok zorlukla mücadele ederek geride bıraktıklarını söyledi. 2018 yılı enflasyon oranının yüzde 20 olarak açıklandığını hatırlatan Çavdar, "en önemli veri ise TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları oldu. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 14, ama hissedilenin yüzde 17-18 seviyelerinde. Bu bence en önemli veri. Bunun bir an önce düzeltilmesi için bizleri yöneten yani ülkeyi yöneten idarenin ciddi tedbirler alması lazım. Özellikle 8-10 yılda bir bu tip krizlerle ülkemiz karşı karşıya kalıyor. Bunun tek bir gerekçesi var, o da maalesef üretimsizlik" dedi.

Emrullah Tayfun Çavdar'ın konuşmasının ardından, ekonomist Erkin Şahinöz "Kriz Ortamında Şirket Yönetimi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA