Antalya'da dehşete düşüren olay! İntihar ihbarı yaptı, kendini boşluğa bıraktı

Alınan bilgilere göre olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki seyir terası yakınında meydana geldi. İddiaya göre 63 yaşındaki Yusuf G., bir süre alkol aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Daha sonra kendisini terastan boşluğa bıraktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri Yusuf G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı