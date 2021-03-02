Antalya'da dehşete düşüren olay: Zihinsel engelli kızın çıplak fotoğraflarını çekip tecavüz etmeye çalıştı!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan emekli Gülbeyaz A., oğlunun cezaevine girmesi ve gelinine şizofren teşhisi konması üzerine bakımını üstlendiği 3 torunu ile birlikte yaşamaya başladı. Yüzde 65 zihinsel engeli bulunan, 15 yaşından küçük torun G.A., iddiaya göre ev sahibinin kızı N.P. ile 17 Temmuz 2020 tarihinde gezmeye gittiği sırada 20 yaşındaki Y.T. tarafından cinsel istismara uğradı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Torunu G.A.'nın okulunda olayı anlatması üzeirne durumdan haberdar olan Gülbeyaz A., ağustos ayında savcılığa suç duyurusunda bulununca aynı gün gözaltına alınan Y.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine Y.T. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İlk duruşması bugün görülen davada ortaya çıkan detaylar, dehşete düşürdü. Savunma yaparak suçlamaları kabul etmeyen Y.T., mağdurun 15 yaşından küçük ve engelli olduğunu bilmediğini, mağdura cinsel istismarda bulunmadığını söyledi. G.A. ile N.P. vasıtasıyla tanıştığını kabul eden Y.T., toplam 3 kez görüştüklerini ve 20 dakikadan uzun süre yanında durmadığını iddia etti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP SANIĞA GÖNDERMİŞ

Babaanne Gülbeyaz A., olayı görmeyip yalnızca torununun öğretmenine anlattığı kadarıyla bildiğini belirterek gelinin şizofreni hastası ve oğlunun da cezaevinde olduğu gerekçesiyle torunlarının bakımını kendisinin üstlendiğini, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifade sonrası detaylardan haberdar olduğunu söyledi.

İfadeden ortaya çıkanları anlatan yaşlı kadın, torunu G.A.'nın erkek kardeşi ile dışarı çıktığını, bir süre sonra sanık N.P.'nin küçük erkek kardeşi 'Babaannen seni çağırıyor' diyerek eve gönderdiğini, ardından da torununun çıplak fotoğraflarını çektiğini söyledi.

HAYALARINA TEKME ATARAK KURTULMUŞ

Sanık Y.D.'ye gönderdiği fotoğrafların ardından torunu, N.P. ve Y.T.'nin ormanlık alana gittiğini, burada torunu ile Y.T. yalnız kaldığı sırada sanığın tecavüz girişiminde bulunduğunu ve G.A.'nın hayalarına tekme atıp kaçması üzerine olaydan kurtulduğunu öne süren Gülbeyaz A., sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını isterken sanık avukatı ise müvekkilinin mağdura yönelik bir eylemi olmadığını öne sürdü.

Sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.