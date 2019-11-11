Antalya’da deniz suyu numune sonuçları temiz çıktı

Antalya'da 640 kilometrelik sahilde 306 noktadan 4 bin 285 deniz suyu numunesi alınarak analiz edildi. Analiz sonuçları kapsamında Antalya denizinin insan sağlığı açışından son derece uygun olduğu tespit edildi.

Türkiye'de ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülen deniz suyu çalışmaları Antalya'da da tamamlandı. Çalıma ile halk sağlığını korumak, geliştirmek, koşulları düzeltmek, sağlığa zarar veren bütün hastalıklarla ve zararlı etkenlerle ve risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek ve genel sağlığı korumak hedefleniyor.

306 noktadan numune alındı

Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Akdeniz bölgesi için belirlenen 1 Mayıs - 30 Ekim tarihleri arasında olan yüzme sezonunda 15 günde bir olmak üzere 640 km sahil şeridinde toplam 306 noktadan numune alındı. Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarlarında mikrobiyolojik analizleri yapılan deniz suyu analiz sonuçları ise hem paydaş kurumlarla paylaşıldı hem de tüm yüzme alanlarına ait sonuçlar kurumumuzun web sayfasında halka açık bir şekilde yayınlandı. İlimizde 2019 yılında yüzme sezonu boyunca 306 numune noktasından toplam 4.285 adet numune analiz çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda denizimizin insan sağlığı açışından son derece uygun (temiz ve güvenilir) nitelikte olduğu tespit edildi. 2020 yılı yüzme sezonunda değerlendirilmek üzere halkımız tarafından antalyacs@saglik.gov.tr mail adresi kanalıyla Müdürlüğümüze iletilecek şikayet, görüş ve öneriler 2020 yılı Mart ayında yapılacak olan İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından dikkate alınacaktır" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA