Antalya’da deniz üzerinde havada duran cisim akıllara durgunluk verdi!
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde çalışan Ali Can isimli bir kişi, denizde gördüğü cisim karşısında şoke uğradı. Cismin üçgen kubbeli çapraz duran bir cisim olduğunu ve ışık yaydığını belirten Can, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anları kameralara anlattı.
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07 Aralık 2020 Pazartesi 12:05
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